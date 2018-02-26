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Марафон «Лыжня за облака» прошел в 20-й раз в Челябинской области

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Горный марафон «Лыжня за облака» прошел в 20-й раз в национальном парке «Таганай» в Челябинской области, сообщает пресс-служба национального парка.

В субботу, 24 февраля, в нацпарке «Таганай» прошел популярный марафон «Лыжня за облака». В этом году было разыграно 16 комплектов медалей и по традиции главные трофеи в виде переходящих кубков «Лыжня за облака», сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Победителем в марафоне среди мужчин стал житель Златоуста Алексей Несоленый, а среди женщин золото завоевала второй раз подряд жительница Миасса Юлия Сирина.

Отмечается, что участники в этом году столкнулись с препятствием, которое привнесла в гонку погода — часть пути пришлось пройти пешком из-за недостаточного количества снега.

В марафоне приняли участие любители и спортсмены из разных городов Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а также Республики Башкортостан. Так, дистанцию в 35 км пробежали 93 участника, а дистанцию в 10 км преодолели 78 человек.

Средний возраст участников составил 33 года. Самым молодым участником стала девочка семи лет, которая приняла участие в забеге вместе с папой.

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