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Астрономы нашли «живую» планету за пределами Солнечной системы

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Фото: TASS/ZUMA/Jet Propulsion Laborator/T. Pyle
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Орбитальная обсерватория «Кеплер» обнаружила в окрестностях Солнечной системы 15 новых экзопланет, одна из которых находится внутри «зоны жизни» и, по предварительным расчетам, обладает океанами и земной атмосферой. Научная статья опубликована в Astronomical Journal.

«Пока мы почти ничего не знаем о небесных телах, вращающихся вокруг красных карликов, так как их число заметно ниже, чем общее количество планет, открытых у звезд, похожих на Солнце», — рассказал Теруюки Хирано из Технологического института Токио (Япония).

После запуска орбитального телескопа вне пределов Солнечной системы ученые обнаружили почти четыре тысячи планет, несколько десятков которых находятся в так называемой зоне жизни и являются потенциальными «двойниками» Земли.

Изначально «Кеплер» был предназначен, по словам Хирано, для поиска планет у более ярких и крупных светил. Это осложнило поиски у тусклых красных карликов, яркость которых почти не меняется, когда их спутники проходят по диску светила, «заслоняя» свет.

В системе K2-155, расположенной в созвездии Тельца и удаленной от Земли примерно на 200 световых лет, обитает сразу три «суперземли». Самой далекой является K2-155d. Она находится в центральной части «зоны жизни». Планетологи считают, что по своему климату и гидрологическим условиям она похожа на Землю.

По мнению Хирано, в конце года можно будет проверить достоверность всех этих открытий. NASA запустит на орбиту наследник «Кеплера» — телескоп TESS, который сможет получить первые точные данные по температурам и составу этих планет. Тогда станет понятно, является ли K2-155d полноценной «большой сестрой» Земли, сообщает телеканал «360».

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