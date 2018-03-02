Астрономы назвали даты появления на небосводе «голубой Луны»

«Голубую Луну» смогут наблюдать жители земли 2 и 31 марта. Так астрономы называют редкое явление, когда за один месяц дважды случается полнолуние.

При этом цвет естественного спутника Земли не изменится, отметил сотрудник Московского планетария Ярослав Турилов.

«Это просто красивое образное название, заимствованное от английского выражения Once in a Blue Moon, эквивалент нашего выражения «После дождичка в четверг» (то есть крайне редко)», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Обычно «голубую Луну» можно наблюдать раз в два-три года. В следующий раз это явление, по прогнозам астрономов, произойдет в октябре 2020 года.