Недавно состоялось очередное заседание Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России. Идет разработка концепции программы поддержки детского и юношеского чтения. Нынешние родители и учителя часто сетуют на то, что молодежь наша перестала интересоваться литературой, дети увлечены планшетами и компьютерами. Некоторые добавляют, что молодые люди читают, может, и не меньше, но в основном это «френдленты» в соцсетях да поверхностные заметки на темы от косметики до политики. Что ж, потенциально и такое чтиво способно развивать личность эмоционально и мировоззренчески. Однако раскрывается ли этот потенциал на деле?

Серьезная художественная литература ценна уже тем, что прививает определенные принципы, гуманизирует. Самое первое и простое — сказки практически с колыбели учат нас доброте и взаимопомощи, высмеивают глупость и скупость. Сопереживая литературным героям, мы делаем выводы и для себя, примеряем разные роли.

Книги способны представить ситуацию во всей ее психологической сложности и тонкости, описать неизвестные нам доселе чувства так, что мы проникаемся ими. В этом смысле хорошая книга глубже и сильнее фильма или спектакля, не говоря уже о ролике из какого-нибудь видеоблога. Она заставляет наши воображение, интуицию работать. И дает ответы на такие вопросы, которых не сформулируешь в «гугле». А если и сформулируешь — ничего путного в ответ не получишь.

Классика, золотой фонд русской и зарубежной литературы, безусловно, остаются с нами и сегодня. Но удовлетворен ли спрос на детские книги, герои которых живут с нами в одном мире, говорят на одном языке, попадают в схожие ситуации?

Когда я сам учился в школе, распространенным педагогическим приемом было попросить ученика порассуждать на тему: «Кто он, герой нашего времени?» Не правда ли, было бы интересно сравнить, как на этот вопрос отвечают сейчас. И что по этому поводу думают современные детские писатели? Могут ли созданные ими персонажи соперничать с героями зарубежных комиксов типа Человека-Паука, узнаваемого везде и всюду?

Рост интереса детей к чтению связан не только с развитием у них соответствующих навыков, привычки читать, но и с наличием качественной современной отечественной детской литературы, способной увлечь маленьких и весьма прихотливых читателей. Не уступить в жесткой конкуренции с творениями как западного кинематографа, так и флагманов зарубежного писательского цеха.

Пожалуй, главное здесь — помочь новым талантливым авторам реализовать себя в современных условиях, облегчить им путь к книжным полкам и сердцам своих будущих поклонников. Эти задачи стоят и перед нашим оргкомитетом, который оказывает поддержку проекту «Всероссийская школа писательского мастерства». Занимаются им наши коллеги во главе с Сергеем Александровичем Филатовым. Работают с талантливыми молодыми писателями, проводят семинары и мастер-классы, организуют фестивали, конкурсы, премируют лучших. Стараются продвинуть новые имена и произведения, которые, возможно, пополнят школьную программу и заинтересуют издателей. Помогут им преодолеть страхи инвестирования в новую литературу.

Разумеется, нужно критически оценивать и то, что делаем мы сами как родители, чтобы стимулировать чтение. Чтобы оно в эпоху электронных гаджетов не вырождалось в скучную школьную обязаловку, оставалось для подавляющего большинства детей открытой дверью в волшебный мир.

Кстати, уже подмечено, что чтение сегодня может выступать и как протест против техногенности цивилизации. Как символ неприятия и способ борьбы с такими ее последствиями, как клиповое мышление, поверхностный анализ информации, атрофия очень важной для человека способности к эмпатии. Думаю, такой «протестный потенциал» способен сыграть весьма позитивную роль.

Не будем забывать, что детская литература обладает и огромным воспитательным потенциалом. Это далеко не только развлечение. Упомяну в этой связи «Антологию детской литературы народов России», изданную недавно в рамках нашей программы поддержки национальных литератур. Показательно, что среди почти 900 произведений, переведенных с 55 языков народов России, немало тех, которые ориентированы именно на воспитание. Они учат любить свою семью, народ, бережно относиться к природе, помогать людям, уважать старших и защищать младших — то есть всему тому, что в любые времена составляет основу характера настоящего человека.

Наконец, мы, взрослые, должны всегда помнить и о том, что книга — это замечательный повод провести больше времени со своим ребенком. Почитать вместе несколько страниц перед сном — очень добрая семейная традиция, важность и ценность которой лишь растут. Потому что чтение становится отдушиной в цифровом мире безбрежных массивов информации и постоянной спешки.

Да, чтение все больше воспринимается как труд, а не отдых. Но труд это крайне плодотворный, полезный, критически необходимый для развития и человека, и общества. Тот самый случай, где просто нельзя лениться.

Автор — глава Организационного комитета по поддержке литературы

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