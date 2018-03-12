Крестный ход в память о царской семье пройдет из Пскова в Екатеринбург

С Московской патриархией согласовано проведение крестного хода в память о расстреле семьи Николая II, участники отправятся из Пскова в Екатеринбург 15 марта.

Крестный ход будет проходить с 15 марта по 17 июля. Маршрут пролегает через Санкт-Петербург, Тихвин, Вятку, Кунгур. Верующие примут участие в крестном ходе в память о царской семье, которую 100 лет назад расстреляли в Екатеринбурге, пишет «Псковская лента новостей».

Как уточняют организаторы крестного хода, в Пскове 2 марта 1917 года Николай II подписал манифест об отречении от престола. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года последний российский император с членами семьи и свитой были расстреляны.

Крестный ход стартует 15 марта в 13:00 от храма Святого князя Александра Невского до часовни Воскресения Христова у железнодорожного вокзала.