Крестный ход трезвенников пройдет в Александро-Невской лавре 1 января

Ежегодный крестный ход православных трезвенников со всей Ленинградской области пройдет 1 января в Александро-Невской лавре.

Участие в шествии примет духовенство епархии, члены трезвеннических общин, работники социальной сферы и молодежь. Присоединиться к ним смогут все желающие, сообщает «Интерфакс».

Начало шествия запланировано на 11.00 мск.

В феврале 2017 года ученые из Техасского университета США рассказали об опасности полного отказа от алкоголя. Было установлено, что 69 % трезвенников не доживают до 65 лет, при этом среди алкоголиков не дотягивают до заветной даты 60%.