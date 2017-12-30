Прямой эфир
Мир
Авиацию ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за российских Ту-95
Политика
Пушков назвал глупостью года слова украинского генерала о Крымском мосте
Общество
Стала известна личность предполагаемого стрелка в центре Москвы
Общество
Стала известна причина стрельбы в центре Москвы
Общество
Тяжелое ранение в голову получил один из пострадавших при стрельбе в Москве
Мир
Командиры боевиков ИГ покинули лагерь беженцев на военных вертолетах США

Крестный ход трезвенников пройдет в Александро-Невской лавре 1 января

0
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежегодный крестный ход православных трезвенников со всей Ленинградской области пройдет 1 января в Александро-Невской лавре. 

Участие в шествии примет духовенство епархии, члены трезвеннических общин, работники социальной сферы и молодежь. Присоединиться к ним смогут все желающие, сообщает «Интерфакс». 

Начало шествия запланировано на 11.00 мск.

В феврале 2017 года ученые из Техасского университета США рассказали об опасности полного отказа от алкоголя. Было установлено, что 69 % трезвенников не доживают до 65 лет, при этом среди алкоголиков не дотягивают до заветной даты 60%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алкоголь в сети будут продавать только по банковским картам
Алкоголь остался без контроля из-за кассового коллапса
Массовый сбой в работе контрольной техники привел к прекращению поступления данных о продажах спиртного в госсистему учета

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017