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Около 25% месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Около 25% месячной нормы осадков выпадет в Москве в будущий четверг. Соответствующий прогноз представили синоптики центра погоды «Фобос».

Ожидается 7–9 мм осадков и метель с ухудшением видимости. Высота сугробов вырастет на 5–7 см, начнется вторжение полярного воздуха. Причиной непогоды является холодный атмосферный фронт, который пройдет через Центральную Россию.

Порывы ветра могут усилиться до 10–15 м/с. Температура ночью составит от –1 до –6 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше нуля, до –5 градусов.

Во вторник и среду в столице вероятны ледяные дожди и сильный снегопад. Во второй половине недели по ночам температура будет опускаться до –15 градусов, а к выходным в город вернутся аномальные холода, пишет сетевое издание m24.ru.

Напомним, в понедельник в Москве ожидается температура около нуля и облачная погода с небольшим снегом.

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