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Вторжение полярного воздуха ожидается в столице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В начале рабочей недели в столице ожидаются первые оттепели, но во вторник и среду есть вероятность ледяных дождей. В четверг синоптики прогнозируют сильный снегопад, а к выходным — возвращение аномальных морозов. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По данным метеорологов, погоду во вторник и среду будет определять теплый спектр, местами пройдут небольшие осадки: слабый снег, морось, слабый ледяной дождь, ожидается гололед и образование наледи на поверхности дорог и на железных конструкциях. Температура воздуха ночью составит от 0 до –2 градусов, днем — +1–3 градуса, ожидается морось, сообщает агентство городских новостей «Москва». Сильный снегопад пройдет в столице в четверг, а с пятницы в регионе ожидается ультраполярное вторжение арктического холода. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса мороза в ночные часы и от 7 до 12 — в дневные.

В неблагоприятных погодных условиях водителям рекомендуется быть внимательными на дорогах, особенно в утреннее и ночное время суток в условиях осадков и мороза.

Ранее портал iz.ru сообщал, что зима в Москве стала второй по количеству осадков за 140 лет.

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