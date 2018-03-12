Температура воздуха в Москве поднимется до нуля 12 марта

Температура около нуля и облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве в понедельник, 12 марта.

Об этом сообщается в прогнозе на сайте «Гидрометцентра».

Днем в столице будет минус 1 - плюс 1 градус, облачно, небольшие осадки. Ветер южный 3-8 м/с.

По данным метеорологов, атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов.

В ночь на 13 марта температура в Москве опустится до 3 - 5 градусов мороза. По области будет 3 - 8 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось о том, что зима 2017–2018 года в Московском регионе заняла второе место по количеству осадков — суммарно выпало 217,5 мм.