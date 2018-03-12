Жильцов принудительно выселят из дома в Петрозаводске из-за трещины

Власти Петрозаводска намерены принудительно выселить жильцов дома, который находится под угрозой обрушения и не подлежит ремонту.

По данным мэрии, дом на улице Державина находится в аварийном состоянии, он рушится, ремонт здания невозможен. Сообщение о трещине поступило две недели назад, за это время трем семьям уже предоставили помещения из маневренного фонда. Еще одна семья переедет в ближайшее время, а три семьи отказались выезжать из опасного здания, сообщает ИА «Карелinform».

Так как добиться добровольного согласия на переезд от жителей Петрозаводска не удалось, власти намерены подготовить документы на принудительное выселение.

Как только дом на улице Державина будет освобожден, его снесут.