Греция и Кипр ведут переговоры с Россией о новых поставках оружия

Греция и Кипр ведут переговоры с Россией о новых поставках вооружений, заявил помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Владимир Кожин.

Несмотря на то что эти страны в блоке НАТО, отметил он, договоренности с ними достигнуты были давно, в частности на поставку комплексов ПВО и их обслуживание.

Москва сотрудничает и с другими государствами Восточной и Южной Европы.

«У нас есть, хоть и небольшие, но продолжаются контракты: и с Болгарией по авиационно-вертолетной технике, и с Чехией», — сказал Кожин в эфире телеканала «Россия-24».

Новые заявки на вооружение поступают и от Сербии, которой в 2017 году были поставлены самолеты МиГ-29.

Российскую военную технику активно закупает Ирак. В будущем ей полностью будет оснащена одна из бронетанковых бригад этой страны.

Одним из привилегированных партнеров России в сфере ВТС на равне с Индией по-прежнему является Китай. Портфель заказов на поставку оружия и военной техники в эту страну составляет около $6,5 млрд.

«У нас продолжается реализация очень крупных контрактов по поставкам систем ПВО, тех же «Триумфов», маневренных истребителей и мы поставляем довольно большое количество авиационных двигателей в Китай», — рассказал помощник президента России по ВТС.

По словам Кожина, все эти проекты будут продолжены.