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Лыжница Румянцева завоевала золото на Паралимпиаде в гонке на 15 км

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российская лыжница Екатерина Румянцева стала чемпионкой Паралимпийских игр в лыжной гонке на 15 км. Спортсменка завоевала медаль с раздельным стартом свободным стилем в классе «стоя», передает ТАСС.

Второе место досталось еще одной российской спортсменке Анне Милениной. Бронзовую медаль завоевала украинская лыжница Людмила Ляшенко.

Таким образом Румянцева стала двукратной паралимпийской чемпионкой. Ранее портал iz.ru сообщал, что Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в гонке на 6 км с раздельным стартом в классе «стоя» на Паралимпиаде в Пхенчхане.

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