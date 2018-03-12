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Ученые рассказали о психических проблемах владельцев смартфонов

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Фото: Global Look Press/Jan Tepass/imagebroker.com
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Ученые выяснили, что смартфон может вызвать проблемы с психикой у своего владельца, сообщает издание Business Insider.

Причиной этого становятся постоянные звонки и оповещения, которые подталкивают гормоны стресса к действию, постоянно вызывая защитную реакцию «бей или беги». В итоге, согласно исследованию, порядка 89% американских студентов жалуются на «фантомные» виброзвонки — когда мозг реагирует на телефон, даже если то отключен. Еще 86% процентов американцев утверждают, что постоянно проверяют электронную почту и соцсети.

Эндокринолог Роберт Люстиг подтвердил, что постоянные телефонные уведомления «тренируют» мозг находиться в состоянии стресса и страха. Это приводит к тому, что часть головного мозга, отвечающая за когнитивные функции высшего порядка, перестает функционировать в полном объеме. В итоге человек теряет способность к многозадачности, а накапливаемый стресс при попытке сделать много вещей сразу приводит к болезненным состояниям.

Ранее в феврале американские учные опровергли слухи об опасности мобильных телефонов. Эксперты из «Национальной программы по токсикологии» провели эксперимент — 2 года подряд 9 часов в день они облучали подопытных мышей.

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