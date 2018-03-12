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Самое высокое здание в Кентукки снесли с помощью управляемого взрыва

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Фото: Twitter.com
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В столице Кентукки, Франкфорте, с помощью управляемого взрыва снесли самое высокое здание города — 28-этажную башню Capital Plaza. Об этом пишет газета Lexington Herald Leader.

По данным издания, башня высотой больше 100 м была построена в 1972 году. В последние годы с ее стен стали осыпаться фрагменты облицовки, а также начались проблемы с канализацией. Решение о ее сносе было принято еще в 2008 году.

Сообщается, что право провести подрыв продали на аукционе за $15 тыс. Вырученные средства власти города направили на благотворительность. Сообщается, что на освободившемся месте построят новое офисное здание.

В начале марта в пригороде Оттавы при помощи «управляемого взрыва» снесли 200-метровые башни, служившие дымовыми трубами угольной энергетической станции. Чтобы заставить их упасть, потребовалось использовать более 360 кг тротила.

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