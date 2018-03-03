Опубликовано видео сноса 200-метровых башен в Канаде

В пригороде канадской столицы при помощи «управляемого взрыва» снесли 200-метровые башни, служившие дымовыми трубами угольной энергетической станции.

Как сообщают местные СМИ, чтобы заставить башни упасть, потребовалось использовать более 360 кг тротила.

Отмечается, что башни перестали использовать по назначению в 2013 году после закрытия энергостанции.

Ее работу прекратили в рамках канадской государственной кампании, предполагающей последовательный отказ от использования угля.