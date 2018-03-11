В Литве хотят убрать надгробия с могил русских солдат

Власти Вильнюса требуют демонтировать два надгробия на могилах солдат Красной армии и воинов царской России. Мэрия «сомневается в правдивости указанной на плитах информации».

Ассоциации «Забытые солдаты» предложили вновь пройти все проверки. Но процедура легализации оформления обычно занимает около полугода. Военно-исторической организации дали время лишь до 31 марта 2018 года.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.