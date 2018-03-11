Жительница Псковской области стала призером ЧЕ по танцам

Ученица студии спортивного бального танца «Созвездие» в Великих Луках Псковской области Софья Петрова выиграла серебро и бронзу на чемпионате Европы по артистическому танцу. Турнир проходит с 9 по 11 марта в Москве.

В соревнованиях принимают участие коллективы и индивидуальные танцоры из России, Казахстана, Италии, Венгрии, Польши и других стран, пишет Псковская Лента Новостей. В первый день ЧЕ великолукской группе удалось завоевать второе место в коллективном танце.

В апреле 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что танцовщик с инвалидностью Евгений Смирнов, прославившийся после участия в шоу «Минута славы», объявил об открытии в Краснодаре первой школы танцев для детей с ограниченными возможностями. Смирнов планирует создать филиалы по всей стране.