Землетрясение магнитудой 4,9 произошло близ Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки днем 11 марта по местному времени. Эпицентр землетрясения находился возле мыса Козлова на глубине 58,5 км в 220 км к югу от райцентра Усть-Камчатск и в 272 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

В краевом управлении МЧС сообщили, что сейсмособытие не вызвало разрушений и цунами. Никто не пострадал.

8 марта землетрясение магнитудой 7,0 произошло в северо-восточной части Папуа – Новой Гвинеи.