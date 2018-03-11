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Во Флоренции прошел антирасистский марш

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Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
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Более 10 тыс. человек приняли участие в шествии в память об убитом во Флоренции сенегальском уличном торговце. В субботу, 10 марта, к представителям сенегальской общины присоединились многочисленные местные жители.

Манифестанты несли баннеры и транспаранты в память об убитом сенегальце и против ксенофобии и насилия. В мирном шествии участвовали президент Тосканы Энрико Росси и мэр Флоренции Дарио Нарделла. Градоначальник пообещал, что Флоренция еще раз проведет акцию памяти Иди Диене в день его похорон — тогда в городе будет объявлен траур.

Итальянец — местный житель — застрелил 54-летнего Иди Диене 5 марта, чтобы попасть в тюрьму и избавиться от денежных проблем. Убийство произошло на мосту в центре города, после чего африканские мигранты и леворадикальные итальянцы два дня протестовали, передает «РИА Новости».

В августе прошлого года в канадском Ванкувере прошла демонстрация против ненависти и расизма, в которой приняли участие по меньшей мере 4 тыс. человек. Активисты собрались на улице, скандируя лозунги «Ванкувер для всех», «Нет расизму» и «Ненависть не пройдет». Власти города также участвовали в антирасистском шествии.

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