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Видео с танцующими вокруг iPhone муравьями набирает популярность в Сети

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Фото: youtube.com
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В сети вновь набирает популярнось видео, на котором множество муравьев хаотично бегут мимо лежащего на земле iPhone и мгновенно выстраиваются «хоровод» вокруг него, как только гаджет начинает принимать входящий сигнал.

Об этом сообщает телеканал «360».

Пользователи предположили двигаться по определенной траектории насекомых заставила вибрация смартфона.

После того, как владелец устройства поднимает его с земли, муравьи тут же вновь начинают хаотичное движение.

Ранее ученые выяснили, что муравей Megaponera analis при нападении на него может призвать на помощь своих товарищей, выделяя особый феромон. Среди спасающих всегда есть так называемые санитары, которые вылизывают раны пострадавшего муравья.

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