Гигантские муравейники взяли под особую охрану в Новгородской области

Власти Новгородской области взяли под особую охрану гигантские муравейники, расположенные в регионе.

Как уточнили в пресс-центре регионального правительства, речь идет о природном комплексе «Муравьиный микрозаказник «Зелениха» в Окуловском районе. Теперь там запрещена «любая деятельность, которая может оказать на заказник неблагоприятное воздействие».

Причиной этого стало то, что на территории заказника находятся муравейники, высота которых достигает 1,5 м. В них живут северные лесные муравьи.

Ранее биологи, ведущие по заказу Минэкологии мониторинг редких видов флоры и фауны, обнаружили в Подмосковье муравейник-гигант.