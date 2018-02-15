Ученые нашли «санитаров» среди муравьев

Муравей Megaponera analis при нападении на него может призвать на помощь своих товарищей, выделяя особый феромон. Сородичи выносят пострадавшего в безопасное место.

Среди спасающих всегда есть так называемые санитары, выяснила группа ученых под руководством Эрика Франка из Университета Вюрцбурга.

Такие насекомые-лекари вылизывают раны пострадавшего муравья. После этого он с вероятностью 90% выживает. Не прошедшие «санобработку» насекомые умирают в восьми случаях из десяти.

При этом муравьи сами выбирают, кого из пострадавших лечить, а кого нет, сообщает Naked Science.

Механизм «муравьиного лечения» еще не изучен до конца.

Megaponera analis проживают в Африке. Основное их занятие — уничтожение термитов: на их гнезда муравьи совершают массовые набеги.