В Паттайе загорелась улица секс-услуг

В курортном таиландском городе Паттайя крупный пожар произошел на улице красных фонарей Walking Street. На ней расположено множество клубов и баров, а также предлагаются различные услуги сексуального характера.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание трансформатора. Пламя быстро перекинулось на близлежащие бары и припаркованные рядом мопеды.

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