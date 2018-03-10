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Робот обновил рекорд по сборке кубика Рубика

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Фото: ТАСС/Katerina Sulova
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Робот обновил рекорд по сборке кубика Рубика на скорость – ему удалось решить головоломку за 0,38 секунды. Об этом рассказал один из разработчиков машины в своем блоге.

За треть секунды аппарат получил изображение кубика, распознал цвета, выбрал оптимальное решение задачи и разместил элементы на своих местах.

Для получения наилучшего результата робототехник Бен Кац и разработчик ПО Джаред Ди Карло установили камеру PlayStation 3 Eye, различающую цвета систему, ультралегкий двигатель с высоким крутящим моментом и специальный контроллер, который поворачивает сторону кубика на 90 градусов за 10 миллисекунд.

По словам Ди Карло, наиболее сложной частью для робота является определение цветов. Изначально робот не мог отличить красный цвет от оранжевого. Для решения проблемы на оранжевые элементы были нанесены черные точки, сообщает BBC.

Рекорд 2016 года - 0,637 секунды - принадлежал аппарату компании Infineon.

В сентябре 2017 года американский школьник установил рекорд по сборке кубика Рубика - Патрик Понс решил головоломку за 4,69 с и 17 движений.

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