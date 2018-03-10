Лыжник Вылегжанин завоевал бронзу в марафоне на этапе Кубка мира в Норвегии
Российский лыжник Максим Вылегжанин стал третьим в масс-старте на 50 км вольным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Первым стал швейцарец Дарио Колонья - 2:01.48,1 мин. Вторым норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.
Еще один представитель Норвегии Шур Рете стал четвертым.
Еще один российский лыжник Денис Спицов финишировал пятым.
9 марта стало известно, сколько препарата от астмы сборная Норвегии употребила на Олимпиаде в Пхенчхане.