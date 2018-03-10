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Лыжник Вылегжанин завоевал бронзу в марафоне на этапе Кубка мира в Норвегии

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Фото: REUTERS/Berit Roald/NTB Scanpix
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Российский лыжник Максим Вылегжанин стал третьим в масс-старте на 50 км вольным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Первым стал швейцарец Дарио Колонья - 2:01.48,1 мин. Вторым норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.

Еще один представитель Норвегии Шур Рете стал четвертым.

Еще один российский лыжник Денис Спицов финишировал пятым.

9 марта стало известно, сколько препарата от астмы сборная Норвегии употребила на Олимпиаде в Пхенчхане.

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