Лыжник Вылегжанин завоевал бронзу в марафоне на этапе Кубка мира в Норвегии

Российский лыжник Максим Вылегжанин стал третьим в масс-старте на 50 км вольным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Первым стал швейцарец Дарио Колонья - 2:01.48,1 мин. Вторым норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.

Еще один представитель Норвегии Шур Рете стал четвертым.

Еще один российский лыжник Денис Спицов финишировал пятым.

9 марта стало известно, сколько препарата от астмы сборная Норвегии употребила на Олимпиаде в Пхенчхане.