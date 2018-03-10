Михаил Ефремов оказался в центре скандала из-за спектакля в Самаре

Актер театра «Современник» Михаил Ефремов оказался в центре скандала. Поведение Ефремова во время спектакля «Не становись чужим» на гастролях в Самаре осудила публика. Зрители утверждают, что актер, исполнявший главную роль, был пьян, путал текст, говорил тихо, а затем вступил в перебранку с залом, используя нецензурную лексику.

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов назвал поведение Ефремова безобразным. По его словам, «Современник» должен извиниться перед публикой за выходку актера. Директор «Современника» Игорь Попов обещал разобраться в ситуации. Московский театр вернулся из Самары 9 марта. Сам Михаил Ефремов считает упреки зрителей несправедливыми. По словам актера, публика не поняла замысел режиссера спектакля. А сам драматург Гарольд Питер оказался сложен для ее понимания.

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