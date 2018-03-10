Шипулин и Юрлова-Перхт заняли 5-е место в сингл-минксте на Кубке мира в Финляндии

Российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин заняли пятое место в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Финляндии, передает «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Спортсмены потратили восемь дополнительных патронов.

Победили в соревновании биатлонисты из Франции Анаис Шевалье и Антонен Гигонна. На втором месте — Австрия. Замыкает тройку лидеров Норвегия.

Ранее стало известно, что российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала золото в гонке на 6 км с раздельным стартом для спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхенчхане.