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Подростка убило током в трансформаторной будке в Чите

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Уголовное дело возбуждено по факту гибели 13-летнего подростка от удара током в трансформаторной будке в поселке Антипиха в Чите. Об этом сообщили в управлении СК по Забайкальскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 10 марта.

«Подросток 2004 года рождения залез в трансформаторную будку и погиб от удара электрическим током. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», –– говорится в заявлении СК.

Следователи выяснили, что трагедия произошла из-за недобросовестного исполнения обязанностей лицами, ответственными за работу трансформатора.

«Из-за попустительства владельцев трансформаторной будки дверь в нее оказалась незапертой и подросток смог беспрепятственно проникнуть внутрь опасного помещения», –– рассказали в СК.

Личности владельцев будки устанавливаются.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», –– добавили в ведомстве.

 В феврале сообщалось, что 17-летний молодой человек погиб от удара током, уронив планшет в ванну. Инцидент произошел в подмосковной Лобне.

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