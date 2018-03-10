Антрополог заявил об обнаружении останков летчицы Амелии Эрхарт

Человеческие останки, обнаруженные в 1940 году на необитаемом острове, с вероятностью 99% принадлежат американской летчице Амелии Эрхарт. Об этом заявил антрополог из Университета Теннеси Ричард Джанц, пишет журнал Forensic Anthropology.

В 1940 году на необитаемом острове Никумароро были найдены останки, которые были определены экспертами как мужские. Тогда было выдвинуто предположение о том, что они принадлежат штурману летчицы Фреду Нунану. Однако Джанц уверен, что специалисты ошиблись.

Антрополог заново изучил параметры костей, сопоставив их с данными легендарной летчицы, сравнил с параметрами 2,7 тыс. человек, выбранных в случайном порядке. Джанц пришел к выводу, что в 99% случаев найденные на острове останки скорее принадлежали Эрхарт, чем другим людям, передает «РИА Новости».

Амелия Эрхарт получила колоссальную популярность после того, как 11 января 1935 года первой в мире совершила одиночный перелет над Тихим океаном от Гавайских островов до берегов Калифорнии.

Эрхарт и ее штурман Фред Нунан пропали без вести над Тихим океаном в июле 1937 года. Масштабная поисковая операция не увенчалась успехом. Несмотря на многочисленные версии, судьба летчицы, штурмана и пропавшего самолета так и остается неизвестной.

Накануне стало известно о том, что американский производитель игрушек Mattel представил 17 новых кукол Барби, прототипами которых стали известные женщины, включая летчицу Амелию Эрхарт. Она вошла в линейку «Вдохновляющие женщины», состоящую из трех Барби.