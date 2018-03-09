Любопытные императорские пингвины стали звездами Сети

Любопытство императорских пингвинов принесло им популярность в Сети. Две птицы случайно попали на видео, которое разместили в Интернете. Камеру недалеко от лежбища пингвинов оставил исследователь Австралийской антарктической экспедиции. Неизвестный предмет друзу заинтересовал птиц. На кадрах даже видно, как пингвины позируют. Героев ролика в комментариях теперь сравнивают с героями мультфильма «Мадагаскар».

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.