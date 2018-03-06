Видео с «призывающим весну» в Москву снежным барсом появилось в сети
Видео, на котором снежный барс в Московском зоопарке кричит «Ау», привлекло внимание пользователей интернета.
Ролик был опубликован на странице зоопарка в Instagram.
Весна, ау?! Снежный барс как бы недоумевает, почему 5 марта продолжается январь. 8 марта на носу, а ощущение, что собираемся праздновать Новый год. Vd: Н.Май #zoo #nature #animals #fun #winter #snow #snowleopard
Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official) Мар 5, 2018 в 3:52 PST
В записи в Facebook поясняется, что на видео запечатлена самка снежного барса по кличке Аннет.
Ранее сообщалось, что в ночь на 6 марта в Москве и области ожидается похолодание, синоптики предупреждают, что столбики термометров опустятся до минус 20 градусов.