Видео с «призывающим весну» в Москву снежным барсом появилось в сети

Видео, на котором снежный барс в Московском зоопарке кричит «Ау», привлекло внимание пользователей интернета.

Ролик был опубликован на странице зоопарка в Instagram.

В записи в Facebook поясняется, что на видео запечатлена самка снежного барса по кличке Аннет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 марта в Москве и области ожидается похолодание, синоптики предупреждают, что столбики термометров опустятся до минус 20 градусов.



