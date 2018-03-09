Посольство РФ в США предложило Госдепу использовать Twitter для связи

Пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин предложил использовать Twitter в качестве средства официальной связи. Он призвал американских коллег подписаться на канал дипмиссии. Новые каналы пришлось искать после того, как не сработали традиционные.

8 марта в Эфиопии главы дипломатических ведомств Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон должны были провести переговоры. Но представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила: Москва не прислала приглашения.

В МИД РФ говорят, что документы были отправлены еще 2 марта. И по каким-то причинам Госдепе письмо не рассмотрел. Встреча не состоялась, хотя в Аддис-Абебе Лавров и Тиллерсон жили в одном отеле. Госсекретарю даже пришлось извиняться: он заявил, что не уклонялся от встречи с Лавровым.

В случае, если бы для связи использовался Twitter, такого казуса, возможно, не произошло бы.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.