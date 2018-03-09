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В России начались испытания максимально бесшумного боевого квадрокоптера

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Фото: ТАСС/Максим Муратов
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В России стартовали испытания новейшего боевого квадрокоптера от разработчиков беспилотника «Орлан». Об этом сообщил главный конструктор «Специального технологического центра» (СТЦ) Роман Иванов.

«Подтверждена эффективность применения этой техники, целесообразность и ее высокие технические характеристики», –– сказал Иванов в эфире телеканала «Звезда».

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Конструктор отметил, что новый квадрокоптер поразил своими характеристиками представителей США.

«Мы видим, что и американские отчеты есть, где удивлены и поражены тем свойством и тому качеству, которые мы демонстрируем», –– рассказал Иванов.

Он также сообщил, что для беспилотника созданы новый мотор и винт, которые позволяют делать его работу практически бесшумной.

В настоящее время СТЦ выпускает 11 различных модификаций беспилотника «Орлан», который находится на вооружении Минобороны РФ. Аппарат предназначен для ведения воздушной оптико-электронной и радио-разведки, передачи данных огневым вооружениям. Также беспилотник способен блокировать сотовую связь стандарта GSM и искажать навигацию GPS.

8 марта сообщалось, что корветы-невидимки усилят беспилотными помощниками. В состав бортового оборудования новейших патрульных кораблей вошли надводные дроны –– мини-катера с разведывательной аппаратурой и средствами связи.

 

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