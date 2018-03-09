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История праздника 8 Марта

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История Международного женского дня началась 8 марта 1908 года. В этот день социал-демократы в CША провели митинг за равноправие полов.

Через год та же партия провозгласила Национальный женский день. На международном уровне праздник начали отмечать в 1911 году.

Демонстрации под лозунгами эмансипации прошли в Германии, Австрии, Дании, Швейцарии. К 1917 году женщины получили избирательное право в Новой Зеландии, Австралии, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии. В России митинги за права женщин стали предвестниками революции.

С 1975 года ООН стала ежегодно проводить Международный женский день.

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