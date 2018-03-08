Во Флориде учителям разрешили открыто носить оружие в школе

Учителям во Флориде разрешили открыто носить оружие в школе. Новый закон одобрил

парламент штата. Ношение оружия в школах было запрещено в США с 2013 года.

Теперь флоридские учителя должны пройти курсы обращения с оружием. Нормативный акт содержит единственное ограничение: учителя должны пройти курсы обращения с оружием в полиции. Кроме того, возраст владения оружием повышен во Флориде с 18 до 21 года.

Власти Флориды приняли закон по следам трагедии 14 февраля. Бывший ученик школы, 19-летний Николас Круз, открыл стрельбу внутри здания учреждения. В результате погибли 17 человек, еще 14 пострадали.