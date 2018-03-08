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В Подмосковье произошло ДТП с каретой реанимации

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Фото: IZ.RU
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В подмосковном Пушкине произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, в которой находился остро нуждающийся в помощи восьмимесячный ребенок. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

В результате столкновения пострадали три человека. Травмированному врачу пришлось взять ребенка на руки и ловить попутную машину, что отвезти пациента в больницу, однако малыша спасти не удалось.

По предварительным данным, за рулем легковушки находилась женщина. Обстоятельства ДТП и причина смерти ребенка устанавливаются.  

5 марта несколько человек пострадали в крупном ДТП на Профсоюзной улице в Москве.

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