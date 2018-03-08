В Москве на ТТК столкнулись грузовик и легковушка

На Третьем транспортном кольце в Москве столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

«На Трофимовской эстакаде на внешней стороне ТТК по неустановленным причинам грузовик совершил столкновение с впереди идущей легковой машиной», - цитирует агентство своего собеседника.

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

5 марта несколько человек пострадали в крупном ДТП на Профсоюзной улице.