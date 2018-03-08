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В Москве на ТТК столкнулись грузовик и легковушка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На Третьем транспортном кольце в Москве столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

«На Трофимовской эстакаде на внешней стороне ТТК по неустановленным причинам грузовик совершил столкновение с впереди идущей легковой машиной», - цитирует агентство своего собеседника.

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.  

5 марта несколько человек пострадали в крупном ДТП на Профсоюзной улице.

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