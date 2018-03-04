Прямой эфир

Водитель скрылся после наезда на женщину на Варшавском шоссе в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина скрылся с места ДТП на Варшавском шоссе, где он совершил наезд на женщину, сообщил сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

По словам представителя ГИБДД, ДТП произошло возле дома № 41 по Варшавскому шоссе, пострадавшая женщина получила незначительные травмы и от госпитализации отказалась, сообщает РИАМО.

«Поступила информация о наезде на пешехода. В результате ДТП водитель с места происшествия уехал. Может быть, он не заметил, что задел пешехода», — сказали в ГИБДД.

Там добавили, что женщине была оказана медицинская помощь на месте. По факту наезда проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее 4 марта крупное ДТП произошло на Можайском шоссе в Москве, столкнулись сразу восемь машин. В результате аварии было практически полностью парализовано движение в направлении центра города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве задержан водитель, сбивший насмерть женщину
Два человека пострадали в результате ДТП на северо-западе Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017