Водитель скрылся после наезда на женщину на Варшавском шоссе в Москве

Мужчина скрылся с места ДТП на Варшавском шоссе, где он совершил наезд на женщину, сообщил сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

По словам представителя ГИБДД, ДТП произошло возле дома № 41 по Варшавскому шоссе, пострадавшая женщина получила незначительные травмы и от госпитализации отказалась, сообщает РИАМО.

«Поступила информация о наезде на пешехода. В результате ДТП водитель с места происшествия уехал. Может быть, он не заметил, что задел пешехода», — сказали в ГИБДД.

Там добавили, что женщине была оказана медицинская помощь на месте. По факту наезда проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее 4 марта крупное ДТП произошло на Можайском шоссе в Москве, столкнулись сразу восемь машин. В результате аварии было практически полностью парализовано движение в направлении центра города.