В Москве задержан водитель, сбивший насмерть женщину

Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении наезда на пожилую женщину, которая позднее скончалась от полученных травм, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел утром в субботу, 3 марта, во дворе одного из домов по Бутырскому Валу. Водитель Hyundai Porter совершил наезд на пожилую женщину, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность водителя, и вскоре он был задержан. В настоящий момент подозреваемый находится в отделе полиции, передает ТАСС.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, материалы проверки по данному факту направлены в следственное подразделение для принятия решения о возбуждении уголовного дела», — резюмировала Волк.