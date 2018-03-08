Найденные в Хабаровске кисти рук не имеют отношения к криминалу

Отрубленные человеческие кисти, обнаруженные в мешке в Хабаровске, не имеют отношения к криминалу. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Напомним, 26 пар кистей были найдены 8 марта в одном из протоков реки Амур, возле частей рук разбросаны бинты и бахилы.

«Найденные биологические объекты (кисти рук) не имеют криминального происхождения, но были утилизированы не предусмотренным законом способом», - сказано в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, останки отправлены на дактилоскопию. Действиям должностных лиц судебно-медицинского учреждения города, отвечающих за утилизацию указанных биологических объектов, будет дана правовая оценка.