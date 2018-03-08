Женщин-военнослужащих ЦВО поздравили с 8 Марта

Женщин-военнослужащих и сотрудниц частей ЦВО чествовали в канун 8 Марта. Госнаграды вручались за самоотверженный труд и поддержание безопасности страны. Часть отмеченных девушек помогали проведению спецоперации РФ в Сирии.

И.о. командующего войсками округа поздравил всех женщин с праздником. Генерал Шемякин зачитал благодарность от президента РФ. Наиболее отличившиеся получили медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». Церемония завершилась праздничным концертом оркестра штаба ЦВО.

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