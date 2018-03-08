Сергей Шойгу пожелал женщинам вселенскую эпидемию любви

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с Международным женским днем и пожелал им вселенскую эпидемию любви.

«Не так давно кто-то из ученых сказал, что любовь — это болезнь. Я бы хотел, чтобы это была не просто болезнь, а вселенская эпидемия, чтобы вам признавались в любви ваши дети и внуки, ваши близкие и друзья, признавались не по случаю, а потому, что они вас действительно любят и уважают», — сказал глава Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что каждая женщина нашей страны заслужила низкий поклон и сыновнюю благодарность от всех защитников Отечества.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.