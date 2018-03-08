В честь легендарных женщин создана коллекция кукол Barbie

Марка Barbie создала коллекцию, посвященную легендарным личностям. К 8 Марта разработали 14 кукол в виде знаменитых женщин. Изделия точно отображают их комплекцию, прически, цвет кожи. Увековечили тех, кто ломал стереотипы: художницу Фриду Кало, воздухоплавательницу Кэтрин Джонсон, пилота Амелию Эрхарта, футболистку Сару Гаму и других знаменитостей, оставивших след в мировой истории.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.