Богатейшие женщины мира

В ежегодный рейтинг богатейших людей мира Forbes в 2018 году вошло рекордное число женщин — 256. Первую строчку в списке с состоянием в $46 млрд занимает Элис Уолтон — единственная дочь основателя розничной сети Walmart Сэма Уолтона. Унаследовав часть состояния отца в 1992 году, Элис занялась банковскими инвестициями, а также активно интересовалась арт-рынком. Сегодня ее собственная художественная коллекция оценивается в сотни миллионов долларов