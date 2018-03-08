Богатейшие женщины мира

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Фото: Getty Images/Bloomberg/Sarah Bentham
В ежегодный рейтинг богатейших людей мира Forbes в 2018 году вошло рекордное число женщин — 256. Первую строчку в списке с состоянием в $46 млрд занимает Элис Уолтон — единственная дочь основателя розничной сети Walmart Сэма Уолтона. Унаследовав часть состояния отца в 1992 году, Элис занялась банковскими инвестициями, а также активно интересовалась арт-рынком. Сегодня ее собственная художественная коллекция оценивается в сотни миллионов долларов
Фото: Фото: Getty Images/Bertrand Rindoff Petroff
Франсуаза Беттанкур-Мейер — наследница основанной ее дедушкой Эженом Шулером в 1909 году компании L'Oreal, которой принадлежат такие марки как Lancome, Garnier и другие
Фото: Фото: Global Look Press/dpa/Andreas Gebert
Состояние одной из самых богатых женщин Германии Сюзанны Клаттен оценивается в $25 млрд. Сюзанна и ее брат владеют 50% акций BMW. В юности наследница огромного состояния стеснялась и побаивалась своего богатства, предпочитая работать под псевдонимом Сюзанн Кант
Фото: Getty Images/Bloomberg/Stephanie Green
Жаклин Марс принадлежит треть крупнейшего мирового производителя сладостей — компании Mars Inc. Дедушка Жаклин, Фрэнк Марс основал бизнес в 1911 году на собственной кухне в городе Такома, штат Вашингтон. Жаклин и ее братья унаследовали компанию в 1999 году, получив равные доли. Сегодня компании принадлежат такие марки как M&M’s, Milky Way, Uncle Ben’s и Whiskas
Фото: youtube.com
Самая богатая женщина Китая Ян Хуэйянь — вице-президент китайской девелоперской компании Country Garden Holdings. Основная деятельность компании — строительство элитного жилья
Фото: Фото: Getty Images/Michael Cohen
После смерти основателя Apple Стива Джобса его акции в Disney и Apple перешли к супруге — Лорен Пауэлл Джобс. Сейчас ее состояние оценивается в $18,8 млрд. В 2017 году Лорен приобрела долю в издании The Atlantic, а также основала несколько образовательных инициатив в США
Самая богатая женщина Австралии Джорджина Райнхарт унаследовала компанию Hancock Prospecting, находящуюся на грани банкротства. Однако женщине удалось развить бизнес за счет разработки месторождений
Фото: youtube.com
Айрис Фонтбона из Чили занимает восьмую строчку в рейтинге с состоянием в $16,3 млрд. Вместе с тремя сыновьями она унаследовала бизнес после смерти мужа в 2005 году. Компания Antofagasta Plc владеет предприятиями по добыче медной руды в Чили, также семье принадлежит мажоритарный пакет в Quiñenco — чилийском конгломерате, занятом в финансах, промышленности и производстве пива
Фото: Фото: Getty Images/The Boston Globe/Essdras M Suarez
Эбигейл Джонсон занимает пост председателя совета директоров фонда взаимных инвестиций Fidelity Investments, который основал ее дедушка в 1946 году
Фото: Фото: Getty Images/David M. Benett
Шарлин де Карвальо-Хейнекен из Нидерландов принадлежит кнтрольный пакет в 23% акций пивоваренной компании Heineken
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