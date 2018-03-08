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Игорь Матвиенко и группа «Фабрика» выпустили песню «Вова-Вова»

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Фото: ТАСС/Максим Шеметов
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Группа «Фабрика» и российский продюсер и композитор Игорь Матвиенко выпустили песню-частушку «Вова-Вова». Кроме того, на данную композицию был выпущен видеоклип, премьера которого состоялась 8 марта в 10:00 мск.

«В основе сюжета песни обычные девушки, живущие в стандартной офисной рутине и пытающиеся покорить сердце мужчины мечты», — сообщается в пресс-релизе.

Игорь Матвиенко — российский продюсер и композитор. Кроме того, он создатель социального проекта «Жить». Недавно Матвиенко также вступил в команду движения Putin Team.

Группа «Фабрика» была сформирована в ходе проекта «Фабрика звезд-1» в 2002 году.

Ранее стало известно, что Игорь Матвиенко работал над музыкальной композицией для движения Putin Team. Она получила название «Путеводная звезда». Также ее создателями являются диджей Smash (Андрей Ширман) и рэпер Тимати.

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