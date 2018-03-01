Прямой эфир

Группа ДДТ выпустила новый клип на песню «Любовь не пропала»

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рок-группа ДДТ выпустила новый клип на победившую в номинации «Лидер чарта» на фестивале «Чартова дюжина» песню «Любовь не пропала». Съемки ролика проходили в Петроградском районе Санкт-Петербурга. 

Режиссером клипа стал Илья Дурапов. Он рассказал, что благодарен лидеру коллектива Юрию Шевчуку за возможность воплотить давно появившуюся у него идею. 

«Мы катались по городу на своем собственном автобусе, слушали музыку, останавливались где хотели и за проезд никто не платил. Идея клипа уже давно преследовала меня и я благодарен Юрию Шевчуку за предоставленную возможность ее воплотить», — отметил Дурапов. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шутки в сторону
На какие музыкальные альбомы февраля стоит обратить внимание
Композитор Легран заявил о желании написать музыку для фильмов Михалкова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017