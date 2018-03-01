Группа ДДТ выпустила новый клип на песню «Любовь не пропала»

Рок-группа ДДТ выпустила новый клип на победившую в номинации «Лидер чарта» на фестивале «Чартова дюжина» песню «Любовь не пропала». Съемки ролика проходили в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Режиссером клипа стал Илья Дурапов. Он рассказал, что благодарен лидеру коллектива Юрию Шевчуку за возможность воплотить давно появившуюся у него идею.

«Мы катались по городу на своем собственном автобусе, слушали музыку, останавливались где хотели и за проезд никто не платил. Идея клипа уже давно преследовала меня и я благодарен Юрию Шевчуку за предоставленную возможность ее воплотить», — отметил Дурапов.