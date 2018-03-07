Скончался последний аргентинский диктатор Рейнальдо Биньоне

В возрасте 90 лет скончался аргентинский диктатор Рейнальдо Биньоне. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

Отмечается, что Биньоне, приговоренный к нескольким пожизненным срокам и отбывавший наказание за совершенные хунтой преступления, умер в военном госпитале. Туда его доставили из-за ухудшения состояния здоровья.

В мае 2016 года суд признал Биньоне виновным в преступлениях против человечности, совершенных в рамках операции «План Кондор».

Она проходила в 1970-1980-х годах XX века совместными силами военных Боливии, Бразилии, Аргентины, Чили, Уругвая и Парагвая с целью уничтожения политических оппонентов.

В 1976 году власти в Аргентине захватили военные. Рейнальдо Биньоне стал президентом в 1982 году.

По официальным данным, за годы военной диктатуры в Аргентине бесследно исчезли 18 тыс. граждан.