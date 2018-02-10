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Депутат назвал Порошенко антироссийским диктатором

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Указ президента Украины Петра Порошенко касаемо введения дополнительных мер по противодействию «информационной агрессии» РФ это не что иное, как торжество государственной пропаганды и диктатура. Такое мнение высказал депутат «Единой России» Руслан Бальбек, избранный в Госдуму от Крыма.

Соответствующий указ Порошенко ввел в действие 9 февраля. Как именно Украина будет бороться с «агрессией», пока неизвестно, поскольку документ предназначается только для служебного пользования.

«Президент Украины на законодательном уровне залепил глаза и уши украинскому обществу, новый закон — это торжество государственной пропаганды. Лишь диктаторы ограничивают информационную свободу в своей стране», — приводит его слова «РИА Новости»

По мнению единоросса, украинской пропаганде не под силу «сразиться по-честному» с альтернативными новостями, поэтому они пошли на «грязные приемы».

«Ограничение свободы слова, запрет иностранных СМИ, диктатура лишь одного исключительно антироссийского мнения — неужели это и есть та демократия, за которую боролись участники майдана?» — заключил Бальбек.

Еще в феврале 2017 года Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности Украины, одна из задач которой — борьба с «разрушительным информационным воздействием РФ в условиях развязанной ею гибридной войны». 

С тех пор в области кино, ТВ и печати приоритет отдается освещению «героического сопротивления украинского народа» России. Так, в прошлом году власти страны запретили показ более 20 российских фильмов.

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