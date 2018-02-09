Внук испанского диктатора Франсиско Франко приговорен к 2,5 годам тюрьмы

Внук испанского диктатора Франсиско Франко приговорен к 30 месяцам лишения свободы за нападение на полицейских и опасное управление автомобилем. Об этом говорится в Twitter суда автономного сообщества Арагон.

Франсиско Франко-младший в 2012 году оказал сопротивление сотрудникам гражданской гвардии в городе Теруэль. 64-летний внук испанского диктатора пытался скрыться от правоохранителей на автомобиле, после чего врезался в их машину. Один из сотрудников пострадал.

Помимо тюремного заключения Франко лишили водительских прав на 2,5 года и обязали выплатить компенсацию травмированному стражу порядка в €4 тыс.

Диктатор Франсиско Франко — военный и государственный деятель, единолично правил Испанией в 1939–1975 годах. Генералиссимус. Являлся одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привел к гражданской войне между республиканцами и националистами.

У него была единственная дочь — мать Франсиско Франко-младшего, Мария дель Кармен Франко и Поло, которая скончалась от рака в декабре 2017 года в возрасте 92 лет.