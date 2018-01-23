Дутерте разрешил застрелить его, если он решит стать диктатором

Президент Филиппин Родриго Дутерте попросил военных застрелить его, если вдруг он решит нарушить конституцию страны и стать диктатором.

Ранее появились слухи, что Дутерте намерен внести соответствующие изменения в конституцию страны, чтобы продлить свое нахождение на посту президента. Президентский срок завершается у Дутерте в 2022 году.

«Если я останусь у власти дольше положенного и решу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу», — заявил Дутерте в ходе визита на военную базу. «Если я превышу свой срок хотя бы на один день, я прошу вооруженные силы Филиппин и национальную полицию обеспечить соблюдение конституции», — продолжил он.

Ране портал iz.ru сообщил, что президент Филиппин Родриго Дутерте решил не продлевать свой шестилетний президентский срок и не отменять выборы в следующем году.